Nagold VfL: Digel steigt als Hauptsponsor ein

Über viele Jahre füllte Reinhold Fleckenstein und sein Unternehmen Angels Jeans die Rolle des solventen Gönners der Fußballabteilung aus, zog sich im Sommer aber als Hauptsponsor zurück. Ein halbes Jahr dauerte die Suche nach einem Nachfolger, der von den beiden Abteilungsleitern Ulrich Hamann und Udo Jungebloed, beide erst seit drei Monaten im Amt, nun mit Stolz präsentiert wurde: die Digel AG. "Die Wertevorstellung beider Parteien passen zueinander", heißt es in einer Presseerklärung. Dieses renommierte Nagolder Unternehmen passe hervorragend zum VfL, weil es innovativen Weitblick, kreativen Zeitgeist und qualitätsbewusste Individualisten verkörpere. Werte, die auch für das Konzept der VfL-Fußballer stehen könnten.

Dieses Konzept heißt "Nagolder Weg". Den sportlichen Erfolg sucht man mit jungen Spielern aus der Region. Mehr als 350 Kindern und Jugendlichen bietet der Nagolder Fußballverein eine sportliche Heimat. Vor allem in diese Nachwuchsarbeit fließt der jährlich fünfstellige Betrag des neuen Hauptsponsors. "Unsere qualifizierten Trainer", konstatiert Ulrich Hamann, "können wir alleine mit den Mitgliedsbeiträgen nicht finanzieren."

In der Führungsetage des Nagolder Familienunternehmens Digel musste man nicht lange überlegen, als die Anfrage vom VfL an sie herangetragen wurde. Gustav Digel, Vater des heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Digel, war in den Fünfziger Jahren VfL-Vorsitzender und seit 1962 dessen Ehrenvorsitzender. Hans Digel war in seiner Jugend beim VfL Turner und Fußballer: "Es gab immer eine Nähe zum VfL."