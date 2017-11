Nagold Vesperkirche ist eine Bereicherung für alle Beteiligten

In diesem Jahr kamen täglich durchschnittlich 450 Besucher. Viele davon schätzen sehr, dass man für einen Euro eine warme Mahlzeit, Kaffee und Kuchen und – wenn gewünscht – auch noch eine Vespertüte fürs Abendbrot bekommen kann; In den kältesten Wochen des Jahres ist es für manche eine spürbare Entlastung, fressen doch die Heizkosten die knappen Mittel auf. Andere Besucher erfreuen sich der Gesellschaft "gemeinsam an einem Tisch" (dem Motto der Vesperkirche) und tauschen die triste Einsamkeit ihrer Stube gegen die Chance, mit vielen anderen ins Gespräch zu kommen.

Und noch jemand profitiert nach eigener Aussage sehr von dieser Einrichtung: die Mitarbeiter. In den Gesprächsrunden nach jedem Vesperkirchentag sind viele erschöpft aber sehr erfüllt und begeistert von dieser Form der angewandten Nächstenliebe.

In der Vesperkirche arbeiten täglich 45 Ehrenamtliche zusammen, neue Mitarbeiter sind willkommen. Man kann an einem oder mehreren Tagen mithelfen.