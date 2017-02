Nagold Vesperkirche in Nagold: Jeden Tag ein Berg Geschirr

Geliefert wird das Essen "zum Selbstkostenpreis", wie Hoteldirektor Herbert Reinelt erläutert. Wobei das gesamte Equipment für die aufwändige Logistik mitsamt Geschirr dem größten Nagolder Sozialprojekt kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Zuständig dafür ist die Catering-Tochter des Congresshotels – Firmenname: "Die Sonnenbühler", wobei Catering-Managerin Roswitha Walter für die Abwicklung zuständig ist.

Teil des bereits von Anfang an mit der Nagolder Vesperkirche bestehenden Deals: Jeden Tag im Aktionszeitraum kommt im Gegenzug ein ehrenamtliches Helferteam der Vesperkirche ins Congresszentrum Wart (CCW), wo sich die Spülküche des CCW befindet – um den Berg an schmutzigen Geschirr zu bewältigen. Und der hat eindrucksvolle Dimensionen: 2500 Teile Teller und Schüsseln, 2500 Teile Besteck fallen bei 500 Besuchern pro Tag an. Und an manchen Tagen waren es noch deutlich mehr. Allein Becher und Gläser wurden von der Vesperkirche gleich vor Ort in der Stadtkirche im "eigenen Equipment" gespült – macht weitere rund 1000 Teile.

"Damit wir im nächsten Jahr wieder kommen dürfen"