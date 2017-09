Nagold Versuchsballon mit Vorbildcharakter

"Allen ging es hier um die Sache, alle wollten etwas erreichen", konstatierte Isabel Götz, Abteilungsleiterin Integration und Flüchtlinge im Calwer Landratsamt. Das sei nicht überall so, berichtete sie und kündigte an solche Projekte auch auf anderen Sektoren voranbringen zu wollen.

"Für so eine komplexe Sache braucht man Mut, doch den haben alle Beteiligten gezeigt und sich voll in die Sache eingebracht und das immer sehr pragmatisch, verantwortungsvoll und lösungsorientiert", lobte auch Martina Lehmann, Chefin der Arbeitsagentur Nagold-Pforzheim. Mit der Klasse gehe man gleich drei Probleme auf einmal an. Man sichere den Erhalt des Berufsschulstandorts, schaffe Perspektiven für Menschen und gehe gegen den Fachkräftemangel vor, analysierte Lehmann. Auch deshalb starte in diesen Tagen ein ganz ähnliches Vorhaben. Diese Woche sei der Startschuss für eine internationale Pflegeklasse gefallen.

Die Agenturchefin zeigte sich von dem Modell geradezu begeistert. "Die Sache hat bundesweiten Vorbildcharakter", so Lehmann. "Deswegen wird sich Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit, die Sache hier vor Ort anschauen", kündigte sie an. Andere Landkreise, wie etwa Pforzheim/Enzkreis hätten auch schon Interesse an dem Projekt gezeigt.

Bei aller Euphorie wissen die Macher natürlich, dass noch so manche Schwierigkeit auf sie warten dürfte. Besonders ist das denen bewusst, die direkt an der Umsetzung arbeiten – Betrieben und natürlich den Lehrern. Rolf Auchter, Abteilungsleiter in der Rolf-Benz-Schule, nimmt da kein Blatt vor den Mund: "Das wird kein Zuckerschlecken", sagt er. "Aber da müssen wir jetzt durch." Und auch Lehrer Christoph Walz meint, dass man anfangs noch kleinere Brötchen backen und auch als Lehrer jeden Tag etwas dazulernen müsse.

Selbst ein Vorbild für die internationalen Schüler ist dabei Lehrerin Tanja Neudecker, die einst aus Russland nach Deutschland kam und jetzt die Klasse unter anderem in Deutsch unterrichtet. "Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, dass man diesen Weg ›from zero to hero‹ schaffen kann, den Weg vom Nichts zum Helden."