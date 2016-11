Nagold Vermisst: Was geschah nach Lichternacht?

Freunde hatten den jungen Mann zuletzt gegen 1.50 Uhr früh am Samstagmorgen im Bereich ZOB/Longwyplatz gesehen, wo er sich nach einem gemeinsamen Besuch der Nagolder Lichternacht von ihnen verabschiedet habe. Ein letztes Lebenszeichen habe es gegen 2 Uhr gegeben. Eigentlich habe Otto den Weg vom ZOB aus nach Hause antreten wollen – Richtung Norden stadtauswärts –, wofür er die hier direkt parallel zur Straße "Unterm Wehr" verlaufende Nagold hätte überqueren müssen. Dies hätte er entweder am neuen Steg auf Höhe des Longwyplatzes/Stadtpark Kleb tun können, oder am Alten Wehr auf Höhe der Zellerschule. Doch zuhause kam er nie an, obwohl der Heimweg keine tausend Meter betrug.

Ein Polizeisprecher bestätigt, dass der Rucksack von Marc Otto am östlichen Ufer der Nagold im Bereich des neuen Stegs beim Longwyplatz gefunden worden sei, weshalb man mit "einiger Wahrscheinlichkeit" auch von einem Unglücksfall ausgehe. Nach jetzigen Erkenntnissen deute aus Ottos persönlichem Umfeld nichts darauf hin, dass der junge Mann möglicherweise suizidgefährdet gewesen sei oder vielleicht einfach nur "abhauen" wollte. Otto sei, so Zeugenaussagen, bei seinem Abschied von seinen Freunden allerdings alkoholisiert gewesen, jedoch "nicht so, dass er nicht mehr selbstständig hätte laufen können". Aber es sei durchaus denkbar, dass er vielleicht doch unter Alkoholeinfluss in die nur wenige Grad kalte Nagold gestürzt sei und sich nicht mehr selbstständig ans Ufer habe retten können.

Vor allem deshalb wurde bereits am Sonntag mit einem Großaufgebot von Polizei, DLRG und auch den Feuerwehren in der Innenstadt und entlang der Nagold sowie der im genannten Bereich in die Nagold mündenden Waldach nach dem Vermissten gesucht. Insgesamt seien, so der Polizeisprecher weiter, dabei 110 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt gewesen, bei der auch ein Helikopter mit spezieller Suchoptik und ein Tauchroboter des DLRG zum Einsatz gekommen seien. Alles aber ohne weitere Erkenntnisse zu erbringen.