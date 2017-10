Nagold Veranstalter bestellen doppelt so viel Wein

Dieses Jahr bricht er sogar einen Rekord: Mehr als 80 Kunsthandwerker werden am Wochenende vom 7. bis 8. Oktober in der Nagolder Innenstadt ihre Werke präsentieren. Im vergangenen Jahr waren es knapp 70. "Uns ist eine gute Mischung wichtig", betont Bierig, die die Traditions-Veranstaltung nun schon zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit dem Werbering organisiert. "Wir haben eine große Auswahl an unterschiedlichem Handwerk. Das macht auch die Qualität des Marktes aus." Holzprodukte, Genähtes, Schmuck, Mode und Haushaltswaren werden von Kunsthandwerkern aus der Region angeboten. Am Sonntag wird der Kunsthandwerkermarkt ergänzt durch den Bauernmarkt in der Turmstraße. Dort bieten mehrere Aussteller – einige dürften den Besuchern vom Wochenmarkt bekannt sein – eigene Erzeugnisse an. Der Wochenmarkt findet wie gewohnt am Samstag statt. An beiden Tagen gibt es zusätzlich einen Antik- und Trödelmarkt auf dem Pausenhof des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG).

An 25 Essens- und Getränkeständen können sich Besucher einer großen Auswahl bedienen: "Süßes, Salziges, Burger, Fisch, Flammkuchen, Feinkost, Raclette und, und, und", zählt Bierig auf. "Die ganze Bandbreite." Beim Urschelherbst dürfen auch die Urschelbrezel und der Urschelwein nicht fehlen.

Judith Bruckner erzählt die Urschel-Sage