Nagold Vandalismus in der Wachsenden Kirche

Nagold. Mehrere Bäume wurden zerkratzt und mit Farbe angesprüht, Stoff-Fahnen zerrissen, der Boden bemalt, das Kreuz im gelb-orangenen Sonnenschutz zerbrochen: Es sind Bilder einer sinnlosen Zerstörung, die Veronika Rais-Wehrstein, Mitglied im ökumenischen Arbeitskreis Wachsende Kirche, vor wenigen Tagen auf Facebook online stellte. Sie kann nicht fassen, dass jemand so etwas tut. Seit fünf Jahren pflegt die Arbeitsgruppe nun das grüne Gotteshaus mit viel Engagement, steckt Zeit und Liebe in die Arbeit. Betroffen, enttäuscht und wütend wandte sich Veronika Rais-Wehrstein daher an die Bevölkerung. Die Reaktionen in dem sozialen Netzwerk zeigen: Viele Bürger sind ebenso entsetzt wie sie.

Anklage hatte Rais-Wehrstein durch das Onlinestellen jedoch nicht im Sinn: "Mein Anliegen ist, dass jeder ein Stück weit verinnerlichen kann: Das ist unsere Kirche und es ist ein Gotteshaus, das die Ökumene ganz stark zusammengebracht hat. So wie die Bäume gewachsen sind, ist die Ökumene in Nagold gewachsen", erklärt sie.

Was sich verändern soll, ist die Wahrnehmung der Menschen, das Bewusstsein für die Wachsende Kirche, für das, was sie darstellt und was viele Menschen an Arbeit in sie investiert haben. Ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo Gottesdienste gefeiert werden, wo Gespräche stattfinden – das war und ist die Wachsende Kirche für Veronika Rais-Wehrstein.