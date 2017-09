Nagold Urschelspendenlauf legt weiter zu

Für ein Rahmenprogramm war ebenfalls gesorgt: Im Schulhof und der Mensa des Otto-Hahn-Gymnasiums warteten herzhafte Verpflegung, gespendete Kuchen und Livemusik auf die Teilnehmer und Besucher. Die Band "Jett-Set" aus Jettingen coverte Pop- und Rockklassiker mehrerer Jahrzehnte. Unter den Läufern wurden zum Abschluss mehrere Preise verlost.

Der Urschelspendenlauf fand in diesem Jahr zum fünften Mal statt. Etwa 4375 Kilometer haben die Läufer aller Veranstaltungen zusammen zurückgelegt. Seit dem ersten Lauf habe sich der Lauf stetig vergrößert, wie sich Lohr erinnert. Besonders in diesem Jahr habe man an Helfern und Teilnehmern nochmal "ordentlich aufgestockt."

Beim ersten Urschelspendenlauf waren es nicht nur weniger Läufer. Das Helferteam habe damals aus nur fünf Leuten bestanden, so Lohr. Heute sind es etwa 60. "Manchmal habe ich Tränen in den Augen", sagt die Organisatorin gerührt. Immer wieder würden sich Leute freiwillig als Helfer für das Drumherum des Laufs melden. Auch die Bewirtung und die Kuchenspenden stellen Freunde und Bekannte auf die Beine. "Wenn ich mein Team nicht hätte", betont Lohr, "würde ich hier ganz schön ins Trudeln kommen."

Den ganzen Tag über sind Läufer unterwegs

Dem Benefiz-Lauf schloss sich auch noch der sportlich ambitioniertere Urschellauf als Teil des diesjährigen Alb-Nagold-Enz-Cups des WLV an. So dass den ganzen Tag über insgesamt um die 800 Läufer auf der Runde in Nagold unterwegs waren. Auch beim Urschellauf war das Team vom Urschelspendenlauf im Einsatz, unter adnerem als Streckenposten oder auch beim gesamten Catering.