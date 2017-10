Nagold Urschel-Herbst beliebter denn je

Selbst am Sonntagvormittag – als die Geschäfte der Innenstadt noch nicht geöffnet waren – schlenderten viele Besucher durch die Straßen. Zwar waren die Jacken dicker und Schals etwas enger um den Hals gewickelt als tags zuvor – doch auch um diese Zeit war mächtig Leben in der Stadt.

Nach 13 Uhr dann – nachdem die Geschäfte ihre Pforten geöffnet hatten – schien es fast so, als ob jemand eine Besucher-Schleuse geöffnet hätte. Die Menschen strömten in die Stadt, binnen kürzester Zeit waren die Straßen – und die Läden – voll.

"Das Fest ist in der Region einfach eine echte Marke"

Dass die Innenstadt in diesen Stunden pulsierte, dazu trug neben dem verkaufsoffnen Sonntag und Freiluftangeboten von Geschäften und Organisationen freilich auch das vielseitige musikalische Rahmenprogramm bei – das von den Bläsern des Bezirksposaunentags über die Trachtenkapelle Gündringen bis zu den "Hillbilly Heroes" reichte.

Kein Wunder, dass die Macher vom City-Verein, Chef Klaus Drissner und City-Managerin Anna Bierig vollauf zufrieden mit dem Wochenende sind. "Ich glaube am Sonntag waren noch nie so viele Menschen auf dem Urschel-Fest. Und für den Samstag gilt das Gleiche", so Drissner am späten Sonntagnachmittag. "Natürlich hat uns auch das Wetter in die Karten gespielt. Für eine Kombination aus Einkaufen, Bummeln und Essen war das perfekt." Für Anna Bierig kommt der Erfolg auch in diesem Jahr nicht von ungefähr. "Das Urschel-Fest ist in der Region einfach eine echte Marke", so Bierig. Eine Marke, die das Team um die City-Managerinnen Angela Nisch und jetzt Anna Bierig über die mit Jahre erfolgreich aufgebaut habe, lobt Drissner, der das Urschel-Fest gar als "Top-Event" im Nagolder Festkalender bezeichnet. "Ein echter Magnet eben."

Zwei Tage entspannte Stimmung und reges Treiben in der Stadt. Nagold hat an diesem Wochenende gezeigt, dass das sogar (fast) ganz ohne Herbstsonne funktioniert.