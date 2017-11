18 000 Euro Mehreinnahmen pro Jahr für die Musikschule? Nach sechs Jahren eine "moderate Erhöhung" der Elternbeiträge in Höhe von fünf bis sechs Prozent? Klingt vertretbar und politisch angemessen. Ist es aber nicht. Die Stadt Nagold sitzt – bei aktuell immer neuen Rekord-Steuereinnahmen – auf einem Polster liquider Haushaltsmittel von rund 15 Millionen Euro. Das meint: Barvermögen! Finanz-Bürgermeister Hagen Breitling sprach im September in einem Hintergrundgespräch von einem "üppigen Speckgürtel", den sich die Stadt die letzten Jahre angefuttert habe. In einer solchen Haushaltlage prophylaktisch Gebühren zu erhöhen – und zwar ausgerechnet für eine Bildungseinrichtung, womit es Eltern und Familien trifft – ist weder angemessen, noch sozial. Zu einer Stadt, die sich Kinderfreundlichkeit auf die Fahnen schreibt, passt das jedenfalls nicht.