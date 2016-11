Nagold Ungewöhnliches aus Zeitungsseiten

Nagold. BVB – für Viele ist das die Abkürzung für einen der bekanntesten Fußballklubs Deutschlands: Borussia Dortmund. Beim Christlichen Jugenddorfwerk Altensteig hat BVB allerdings nicht wirklich etwas mit Fußball zu tun. Da steht das BVB für die "Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme". In der werden Jugendliche, die irgendwie zwischen Schule und Beruf festhängen und die keine Lücke in ihrem Lebenslauf haben wollen, auf eine Ausbildung vorbereitet. Im Fall des CJD Altensteig geschieht das in gut ausgestatteten Räumlichkeiten der ehemaligen Eisbergkaserne in Nagold. Ihre Schützlinge sind eigentlich nicht das klassische Klientel für eine Aktion wie "Zeitung in der Schule" des Schwarzwälder Boten, die vom regionalen Energieversorger EnCW aus Calw und der Raiffeisenbank im Kreis Calw unterstützt wird. Und doch hat sich Nadine Walz-Werner vom CJD mit einer ihrer Gruppen beworben – und ist tatsächlich mit dabei bei "ZiSch 2016". Insgesamt sind in diesem Jahr im Kreis Calw 13 Klassen mit 300 Schülern mit von der Partie. Bei der BVB vom CJD sind es zehn junge Menschen – sechs Jungs und sechs junge Frauen – die sich in der kommenden Zeit intensiver mit dem Medium Zeitung beschäftigen werden.

Dass das bisher nicht unbedingt ihr Medium ist, das geben sie an diesem Morgen zum Start in Nagold gerne zu. "Ich bin halt eher im Internet unterwegs", sagt einer von ihnen. "Auch da ist der Schwarzwälder Bote natürlich präsent", gibt Julia Bronner zu bedenken, die das Projekt von Seiten des Schwarzwälder Boten betreut.

Sie verstehen sich auf das Recherchieren