Nagold Ungewöhnliche Ideen für die Kitas

Synergieeffekte zwischen Kindern und Senioren

Daher macht man sich in den Reihen der Stadtverwaltung rege Gedanken, wo und wie man auf diesem Sektor neue Kapazitäten schaffen kann – und da schreckt man auch nicht vor eher ungewöhnlichen Ideen zurück. Laut Maier könnte man ohne großen Aufwand in den Räumen des Gertrud-Teufel-Seniorenzentrums eine Ganztagesgruppe mit zehn Plätzen für Kinder unter drei Jahren einrichten. Da könne es durchaus zu Synergieeffekten zwischen Kindern und Senioren kommen. Als weitere Möglichkeit hat man den Neubau des Evangelischen Diakonieverbands im Finkenweg im Blick. Dort könnte mittelfristig eine weitere U3-Gruppe entstehen.

Um Kapazitäten zu erweitern, wolle man auch die Kooperation mit dem Tageselternverein intensivieren, kündigte Maier an. Derzeit sind in der Stadt neun Tagespflegepersonen mit Pflegeerlaubnis und zwei Kinderfrauen, die Kinder in den Räumen der Eltern betreuen, aktiv. Finanziell würde eine Betreuung durch Tageseltern für die Eltern keine Mehrbelastung im Vergleich mit einer Kita bedeuten.

Bei der Betreuung der Kinder zwischen drei und sechs Jahren ist die Lage zwar entspannter, aber nach den Worten von Maier sei auch da Handlungsbedarf. Denn vor allem im Ganztagesbereich seien die Plätze sehr stark nachgefragt. Von den 110 Plätzen gibt es nur noch Kapazitäten in Emmingen und Hochdorf. In der Hohe Straße ist noch ein Platz frei.

Auf dem Lemberg sind alle Plätze belegt

Derzeit ist man auf der Suche nach Möglichkeiten, das Angebot auszudehnen. Da ist durchaus auch die Rede von einem Neubau im Kernstadtbereich, in dem zwei Ganztagsgruppen a 20 Plätze unterkommen könnten. In dem Neubau könnte auch eine weitere Gruppe ihren Platz finden, die derzeit noch in der Hohe Straße beheimatet ist, dort aber mit beengten Platzverhältnissen zu kämpfen hat. Dort könnte dann ein Angebot mit verlängerten Öffnungszeiten geschaffen werden – etwas, was es innenstadtnah fast gar nicht gibt.

Auf dem Lemberg sind alle Plätze belegt, ebenso auf dem Oberen Steinberg. Die Einrichtung im Mittleren Steinberg kann alle angemeldeten Kinder aufnehmen. Das Ganztagesangebot in Emmingen ist nicht komplett ausgebucht. Bei der Stadt sieht man das als mögliche Alternative für Kinder aus dem neuen Baugebiet Rötenbad.

In Gündringen sind alle 25 Plätze belegt, doch Ende des Kindergartenjahres werden 17 Kinder die Einrichtung Richtung Schule verlassen. Die evangelische Kita in Iselshausen und die Kita Hochdorf hat noch Plätze frei, ebenso die in Mindersbach. In Vollmaringen gibt es noch Kapazitäten, ebenso außerhalb der Ganztagesbetreuung in der katholischen Kita Kernen und in Emmingen. Vollbelegung herrscht dagegen in der evangelischen Kita Hohe Straße 13 und in Pfrondorf.

Doch nicht nur über die Zahl der Plätze müsse man sich Gedanken machen, sagte Birgit Maier im Kulturausschuss. Auch was die Personalsituation anbelangt, ist nicht alles eitel Sonnenschein. "Da hat sich die Lage noch immer nicht beruhigt", sagte die Bereichsleiterin. Da sei man bei der Stadt "auf Kante genäht", zudem sei es derzeit schwierig, Personal zu finden.