Nagold - Am Montagabend gab es zum 32. Mal in der Nagolder Seminarturnhalle kernigen Metal auf die Ohren: Ataraxy, Arise from the fallen und Dayrot ließen die Wände wackeln. Die Headliner Dr. Aleks & The Fuckers fielen da mit ihrer "sexy gipsy balkan Action" etwas aus der Reihe, kamen bei den meisten der mehr als 300 Metalfans aber dennoch gut an.