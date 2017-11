Nagold/Tübingen Horror-Unfall: Ursache war menschliches Versagen

Der 54-jährige Fahrer war mit seinem 20 Tonnen schweren Fahrzeug auf der abschüssigen Straße zwischen dem Nagolder Industriegebiet Wolfsberg und der Landesstraße, auf die er einbiegen wollte, schlicht zu schnell unterwegs. Die Ermittler sind sich sicher: Wäre er statt mit 50 nur mit 30 Stundenkilometern unterwegs gewesen, wäre der Horror-Unfall zu verhindern gewesen. Die Konsequenz: Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat in dieser Woche Anklage wegen fahrlässiger Tötung in fünf Fällen gegen den 54-jährigen Unfall-Fahrer erlassen. Würde er in einem Prozess schuldig gesprochen, drohen dem Mann bis zu fünf Jahre Haft.