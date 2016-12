Nagold/Tübingen Familiendrama hätte tödlich enden können

Bevor am kommenden Dienstag der psychiatrische Gutachter gehört wird und die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet werden, wurden bei der Verhandlung nochmals mehrere Zeugen gehört, darunter die Ärzte, die die beiden Schwerverletzten versorgt hatten, und eine Frau, die eher zufällig Zeugin des Familiendramas geworden war. Sie war, von Hilfeschreien alarmiert, Richtung Tatort geeilt und schilderte vor Gericht, wie schockierte und angsterfüllte Nachbarn sie vor einem "Mann mit einem Messer" warnten. Sie alarmierte die Polizei, wartete aber nicht auf deren Eintreffen, sondern ging zum Ort des Geschehens, wo der psychisch kranke Familienvater blutüberströmt im Garten lag. Die Frau nahm geistesgegenwärtig das auf dem Rasen liegende Messer, mit dem der Angeklagte seiner Mutter und sich die Wunden zugefügt hatte, legte es in die Garage und versorgte die Verwundeten. Nach ihrer Aussage vor Gericht brach sie in Tränen aus – auch vor Erleichterung, wie sie sagte, dass beide Verwundete wieder wohlauf sind.

Eine Rechtsmedizinerin konstatierte, dass sowohl die Verletzungen des Mannes wie auch der Mutter hätten tödlich enden können. Wegen seiner psychischen Krankheit wurde der 39-Jährige als nicht schuldfähig eingestuft, aber in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Das 5. Schwurgericht des Landgerichts Tübingen muss nun entscheiden, ob er in der Klinik bleiben muss oder aber auf Bewährung entlassen werden kann. Das Urteil wird voraussichtlich am Dienstag fallen.