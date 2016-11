Nagold Traurige Gewissheit: 18-Jähriger ist tot

Am Dienstag kurz nach 10 Uhr geht der erste Polizeitaucher in die Nagold. Fast anderthalb Stunden kann er mit seinem Trockenanzug im Wasser bleiben, das zu diesem Zeitpunkt drei Grad kalt ist. "Wenn er da drin wäre, werden wir ihn finden", zeigt sich Jörg Weber zuversichtlich. Er führt die Leitleine, an der der Taucher festgemacht ist. Meter für Meter durchpflügt er den Fluss von Ufer zu Ufer und wendet wieder. Die Sicht unter Wasser ist gut – wenn das Algengestrüpp nicht wäre. Bis zu drei Meter tief ist die Nagold in der Flussmitte.

Die Suche beginnt an der Stelle, wo am Morgen nach der Lichternacht ein städtischer Arbeiter den Rucksack des Vermissten gefunden hatte: an dem kleinen Holzsteg direkt am Fußgängerüberweg zwischen Schiffsbrücke und Klebsteg.

Das Wasser ist hier seicht, kaum einen Meter tief. Wie kann man hier ertrinken? Darüber sei er auch gestolpert, sagt Helmut Geprägs, als kommissarischer Leiter der Calwer Kripo bei der Suchaktion selbst vor Ort. Aber erfahrene Kollegen wissen, sagt er, dass beim Sturz ins eiskalte Wasser ein Schockzustand eintreten und "man sich selbst nicht mehr aus dem Wasser ziehen kann". Zudem soll der 18-Jährige, als er Sonntagnacht kurz vor 2 Uhr letztmals gesehen wurde, leicht alkoholisiert gewesen sein.

Um 10.53 Uhr gibt der Taucher über Funk durch: "Ich hab was gefunden." Die Beamten wollen schnellstmöglich die vielen Schüler, die in ihrer Pause die Rettungsaktion mitverfolgen wollen, nach hinten drängen. Aber es ist ein Fehlalarm. Die Nagolder Feuerwehr sperrt die Stelle gleichwohl mit rot-weißen Spannbändern ab.

Nach über einstündiger Suche im Wasser verharrt der Taucher gute 20 Meter von dem Holzsteg entfernt an derselben Stelle in der Flussmitte. Dreimal zieht er an der Führungsleine. Jörg Weber weiß sofort, was das bedeutet: Sie haben ihn gefunden. Der Leichnam hatte sich am Nagoldgrund im Algengestrüpp verheddert.

Der Vater des Jungen steht am Ufer. Kripochef Geprägs wollte, aber konnte ihn nicht davon abhalten, bei der Tauchaktion zuzuschauen, und legt ihm den Arm über die Schulter. Als ein zweiter Taucher mit einem weißen Plastiksack ins Wasser geht, besteht kein Zweifel mehr. Es ist 11.26 Uhr. Der Polizistin, die bei der Bergung des Leichnams hilft, stehen noch Minuten später die Tränen in den Augen.

Die Ermittler gehen von einem Unglücksfall aus. Erste kriminalpolizeiliche Untersuchungen nach der Bergung des 18-Jährigen haben keine Anzeichen für ein Fremdverschulden ergeben. Die Staatsanwaltschaft wird zur Klärung der genauen Todesursache eine Obduktion veranlassen.

Um 12.15 Uhr fahren die Taucher, allesamt Freiwillige aus dem Polizeidienst, wieder zurück zu ihren Revieren nach Karlsruhe, Heidelberg, Heilbronn und Stuttgart. Die roten Spannbänder werden eingerollt. "Wenigstens Gewissheit", sagt Polizeihauptkommissar Schulz sichtlich betroffen. "Schrecklich."