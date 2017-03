Nagold Tragischer Tod auf der Kulturbahn

Nagold. Die Strecke zwischen Nagold und Horb war deswegen stundenlang gesperrt. "Notarzteinsatz am Gleis" stand als Begründung auf den digitalen Anzeigetafeln an den Bahnhöfen. Währenddessen stand ein Zug stundenlang an der Stelle zwischen Unterer Steinberg und Iselshausen, wo ein mit einer Drehschranke versehener Fußweg kreuzt. An dieser Stelle ist eine Person von dem Zug überrollt worden. Ob es sich dabei um ein Unglück oder um einen Suizid handelte, wollte die zuständige Polizei in Karlsruhe gestern Abend auf Nachfrage nicht erklären. "Der Vorfall ist tragisch genug", so der Polizeiführer vom Dienst, Moos.