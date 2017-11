Ein guter Schluss ziert alles. Das gilt auch für das diesjährige Sommerbilderrätsel des Schwarzwälder Boten in Zusammenarbeit mit der Hochdorfer Kronenbrauerei. Bei der letzten Rätselfolge wurde als Gewinner der Tigerentenkindergarten aus Ebershardt gezogen. Nun hat dessen Leiterin Alexandra Platz mit 13 ihrer Schützlinge den ausgelobten Preis eingelöst – eine kindgerechte Führung quer durch die Brauerei in Hochdorf. Im Sudhaus wurde gleich die kindliche Neugier gestillt: Wie riechen die wichtigsten Ingredienzien des Gerstensaftes – Hopfen und Malz? Und wie fühlen sie sich an? "Eine süße Truppe", befand Juniorchefin Katharina Haizmann, die bei der einstündigen Führung auf jede kindliche Detailfrage eine verständliche Antwort fand. Am Schluss durften die 13 Steppkes ihre eigene Limonade mit Limettensaft, Zucker und Wasser mischen, bevor es das versprochene Präsent von Libella gab. Foto: Fritsch