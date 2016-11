Nagold Tierschutz kennt bei ihr keine Grenzen

In einem kleinen Raum stehen neun Käfige, ausgelegt mit Zeitungen. In jedem von ihnen befindet sich ein Karton sowie verschiedene Schüsselchen mit Essen. In einigen Käfigen raschelt es. Es riecht intensiv, ein wenig nach Kräutern und nach Herbst. "Das ist ein spezielles Mittel, dass den Igeln dabei helfen soll, ihren Husten loszuwerden", erklärt die ehemalige Zootierärztin Barbara Münchau.

"Die Kleintierstation gehört schon von Anfang an zum Kameldoc", erzählt sie. Zu dieser gehören nicht nur Igel, sondern alle kleinen Wildtiere. "Im vergangenen Jahr hatten wir eine Haselmaus als Gast", meint sie. Im Moment beherbergt sie neun Igel. Diese sind zu klein oder zu krank, um den Winter draußen zu überleben. "Der hier", sagt sie und zeigt auf einen der Käfige, "der hat noch fürchterlich Husten, das macht mir Sorgen." Und tatsächlich, schon dringt ein leises Husten aus dem Karton.

Ein anderer Igel ist ganz aktiv. Er kriecht aus seinem Karton und schaut sich nach Material für sein Nest um. Münchau legt den Tieren Stroh und Papiertücher in den Käfig, damit können sie im Karton dann ihr Nest bauen.