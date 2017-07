Nagold Tierquäler setzt Katzenbabys aus

Bei der Hauptversammlung des Tierschutzvereins Oberes Nagoldtal in Altensteig berichtete ein Vorstandsmitglied von dem Vorfall. Beim Berufsschulzentrum in Nagold wurden die vier Katzenkinder entdeckt, die in einer kleinen Schachtel steckten und offenbar ihrem Schicksal überlassen wurden.

Doch das klägliche Wimmern der Kleinen rief einen aufmerksamen Passanten auf den Plan, der den Tierschutzverein verständigte. Elisabeth Dingler, Mitglied im Tierschutzverein, nahm die Kätzchen zu sich und päppelt sie jetzt auf.

Dauerhaft behalten kann die Tierschützerin die kleinen Racker aber nicht. Deshalb sucht Dingler tierliebe Menschen, die den Katzenkindern ein neues Zuhause geben können. Interessenten können sich unter Telefon 07458/7387 bei der Ziehmama der beiden kleinen Kater und der zwei Kätzinnen melden.