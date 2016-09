Nagold Themenabende "mitten aus dem Leben" im Kubus

Was erwartet die Besucher in diesem Jahr? Bereits am Sonntag ist Klaus Jost aus Brackenheim zu Gast. Der ehemalige Top-Manager einer bekannten Einkaufs-Genossenschaft spricht zum Thema: "Arbeit ist nicht alles – oder doch?"

Machtkämpfe, Siege und Niederlagen

Er kennt alle Herausforderungen der Arbeitswelt aus eigenem Erleben. Machtkämpfe, Siege und Niederlagen, Veränderungen, die an die Schmerzgrenze gehen, Stress, der sich bis in die Familiensituation hinein auswirkt. "Krisen sind immer auch Chancen." Solche Sätze sind für den Betroffenen oft nicht hilfreich, eher eine Provokation, meint er.

Ein weiteres Highlight folgt am Montag mit Martin Scheuermann, dem Direktor des Gästezentrums Schönblick aus Schwäbisch Gmünd. "Hauptsache gesund?" – dieser bekannte Satz wurde in seinem Leben auf den Kopf gestellt.

Am letzten Abend ist Armin Jans zu Gast. Als Leiter der christlichen Gästehäuser in Bad Liebenzell, spricht er über das Thema "Familienbande – Beziehungsnetz oder Fessel?"

Für den musikalischen Teil sind einige Überraschungsgäste eingeplant. Bei einem kleinen Imbiss am Ende des Abends gibt es Gelegenheit zum Gespräch.

"Da ist mit Sicherheit für jeden etwas im Angebot", meint Martha Heukers. "Unser gesamtes Team freut sich auf die zahlreichen Gäste." Der Eintritt ist frei.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Sonntagmorgen, 18. September, findet in der Stadtkirche Nagold ab 9.30 Uhr ein Auftaktgottesdienst mit Dekan Ralf Albrecht statt. Sein Thema: "Sicher ist sicher?!"