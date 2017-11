Nagold Termin für den nächsten Urschelspendenlauf steht schon

Nagold. Diese Scheckübergabe rührte Spender und Empfänger gleichermaßen: Das Orgateam des Urschelspendenlaufs übergab die bisher höchste Spendensumme an die Urschelstiftung. Das Geld fließt ins neu eröffnete Bürgerzentrum.

Knapp 200 Menschen waren Ende September gelaufen, gejoggt oder gewalkt, hatten sich bewegt, um damit etwas zu bewegen. Das Ergebnis der vielen Runden durch den Kleb und das ehemalige Landesgartenschaugelände präsentierte Anja Corinna Lohr, Hauptorganisatorin des Urschelspendenlaufs, in Form eines großen Schecks für das frisch bezogene Bürgerzentrum der Urschelstiftung. Organisatoren, Helfer und Vertreter der Urschelstiftung hatten sich dort am Samstagabend zur Spendenübergabe in gemütlichem Rahmen getroffen. Als Vorsitzender Ulrich Mansfeld die Summe auf dem Scheck sah, war er zunächst sprachlos: 3.333 Euro waren zusammengekommen. "Wir hatten dieses Jahr noch mehr Läufer, noch mehr Publikum, noch mehr Helfer, noch mehr, was wir spenden", erklärte Lohr. An die Royal Rangers wird ebenfalls noch eine Spende gehen. "Der Urschelspendenlauf hat wirklich seine Nische gefunden", freute sich Lohr. Ein "bombastisches Team" von mehr als 60 Helfern, so Lohr, habe dieses Jahr wieder mitgewirkt. "Ich möchte einfach nur Danke sagen", meinte Lohr, den Freudentränen nahe.

Dankbarkeit war Ulrich Mansfeld ebenfalls deutlich anzumerken. Als er die Sprache wiedergefunden hatte, hob er den Urschelspendenlauf als "ganz hervorragendes Projekt" hervor, das seinen Platz in Nagold gefunden habe. "Dass die Urschelstiftung im Fokus steht, für die gelaufen wird, erfüllt uns mit Stolz", so Mansfeld. Er lobte die vielen Helfer ebenso wie die Organisatoren: "Diese Teamarbeit unter eurer sehr energischen und zielgerichteten Führung finde ich toll." Die Spende käme dem Bürgerzentrum und damit der gesamten Bürgerschaft zugute, so der Vorsitzende. "Das tut uns außerordentlich gut", betonte er. "Du hast ein Talent, die Leute ins Boot zu holen und zu begeistern", lobte Vorstandsmitglied Ilselore Wiedmann das Engagement von Anja Corinna Lohr.