Nagold Teil der Erfolgsgeschichte

Nagold. Oberbürgermeister Jürgen Großmann brachte in der Alten Seminarturnhalle seine Wertschätzung für das Unternehmen Häfele und seine Mitarbeiter so auf den Punkt: "Der Glanz dieser Stadt ist nur möglich, weil es die Adolf-Häfele-Straße und den Wolfsberg gibt." Und weiter meinte der OB: "Häfele, das ist der Garant für die Stärke unserer Stadt."

Das größte Unternehmen am Platz feierte seine Jubilare, die diesmal über 1220 Arbeitsjahre mit in den Festsaal gebracht hatten. Doch damit nicht genug. Gefeiert wurden auch der November als umsatzstärkster Monat in der über 93-Jährigen Unternehmens-Geschichte, die Häfele-Chefin Sibylle Thierer für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit und das Küchen-Team der Alten Post mit seinem gerade vom Himmel gefallenen ersten Michelin-Stern.

So gesehen war bei der diesjährigen Jubilarfeier fast alles anders als sonst. Die Alte Post in Nagold als traditioneller Festplatz für die Langjährigen viel zu klein geworden, konnte den Ansturm von 62 Jubilaren mit Partnern, in eigenen Räumen nicht mehr bewältigen, weshalb man in Nagolds historische Kulturstätte umgezogen war – und das war gut so. Hier gab’s Platz zum Feiern und ein tolles, festliches Ambiente obendrein.