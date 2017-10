Nagold Technischer Ausschuss absolviert seine Pflicht

Top Zwei: Auch hier steht die Entscheidung im Gemeinderat an, den Bebauungsplan für den Mittleren Steinberg aufgrund von Änderungen öffentlich auszulegen. Die Änderungen am bestehenden Bebauungsplan werden notwendig, da am Ende des Weißdornwegs – angrenzend zur Straße "Im Regental" – eine Baulücke geschlossen werden soll. Geplant ist hier ein bis zu 5,80 Meter hohes, zweigeschossiges Einfamilienhaus – für das es bereits einen konkreten Interessenten mit konkreter Bauplanung gebe. Die Zustimmung des TA auch hier nicht mehr als eine Pflichtübung.

Blieb noch Top Drei: hier ging es um den Bebauungsplan "Bächlen", der bereits öffentlich ausgelegt worden war – und zu dem keine substantiellen Änderungen durch die befragten Träger öffentlicher Belange vorgetragen wurden. Auch hier geht es um das Schließen einer Baulücke durch ein Einfamilienhaus, allerdings gibt es an dieser Stelle noch keinen konkreten Investor. Alles in allem – knapp 15 Minuten brauchten die Mitglieder des TA für die Toppics des öffentlichen Sitzungsteils.

Trotzdem gab es keine Chance für die Räte, an diesem Tag früh nach Hause zu kommen – weil eben noch die ersten (Vor-)Beratungen zum städtischen Haushalt für das Jahr 2018 in nicht öffentlicher Sitzung anstanden. Mit mutmaßlich deutlich mehr Brisanz und Diskussionsbedarf.

Wo hier die Positionen der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen liegen, wird die Öffentlichkeit bereits am kommenden Dienstag, 10. Oktober, erfahren können, wenn der Haushalt 2018 ein erstes Mal auch im Gesamtgemeinderat – und in dann öffentlicher Sitzung – Thema sein wird.