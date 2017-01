Nagold Tausende genießen das närrische Spektakel

Nagold-Hochdorf. Endlich hatte die Narrenzunft Hochdorf jetzt mal wieder Glück mit dem Wetter: Nach zwei verregneten Nachtumzügen blieb es dieses Mal trocken und Tausende Besucher säumten bei sternenklarem Himmel die Straßen und genossen das närrische Treiben.

Doch auch anschließend in der Daxburg-Halle und bei der Flegga-Fasnet ging es hoch her. Erstmals hatte die Zunft ein großes Partyzelt aufgebaut. Zunftmeister Sven Katz betonte: "Das Zelt war riesig und trotzdem konnten wir gar nicht alle Besucher einlassen." Vermutlich war dies aber das erste und letzte Mal, denn die Baulücken in Hochdorf sollen dieses Jahr wieder geschlossen werden.

Sein großer Dank galt vor allem den vielen Helfern, wobei der Zunftmeister deutlich machte: "Es ist Wahnsinn, was unsere Mitglieder alles leisten". Froh war Sven Katz aber ebenso darüber, dass das Sicherheitskonzept mit Einlasskontrollen und der Überwachung des Jugendschutzes voll aufgegangen war. "Es gab keine besonderen Vorkommnisse und alles blieb friedlich", so Katz. Und so sorgte das nächtliche Event der Hochdorfer Narrenzunft erneut für eine närrische Party und tolle Stimmung.