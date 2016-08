Nagold Tanken wie in den 1950er-Jahren

"Modern verkaufen in einem historischen Gebäude"

Im Frühjahr 2016 nimmt die Firma eine Kernsanierung des Gebäudes vor. "Modern verkaufen in einem historischen Gebäude – das war das Konzept", erklärt der Geschäftsführer. Und so ging die Firma einen Spagat zwischen Vergangenheit und Gegenwart ein. Die Entscheidung der Jury zeige, dass dieses Konzept aufgegangen sei und wertgeschätzt werde.

Das Kragdach wurde repariert, die Um- und Anbauten – etwa die Reifenwerkstatt und ein Lagerraum –­ zurückgebaut und das ursprüngliche Erscheinungsbild wieder hergestellt. Manche Dinge, wie etwa die gebogene Fensterfront, konnten so erhalten bleiben. Eine stilechte Eingangstür aus den 1950er-Jahren ließ man sich anhand von Fotos von einem Schreiner nachbauen. Gleichzeitig wurde die Technik auf den neuesten Stand gebracht. "Unsere Lichter sehen zum Beispiel wie Neonröhren aus, sind aber LED’s", verrät Wahr.

Die viele Arbeit, die die Nagolder Firma in das Gebäude gesteckt hat, haben der Schwäbische Heimatbund und der Landesverein Badische Heimat nun also honoriert. Die Bauherren erhalten einen Geldpreis und eine Bronzeplakette. Beides soll bei einer Festveranstaltung im kommenden Frühjahr überreicht werden.

Heute, so Wahr, würde keiner eine Tankstelle in diesem Stil bauen. Denn das Gebäude in Tettnang hat lediglich zwei Zapfsäulen, die Kragplatte überdacht nur eine einzige Autovorfahrt. Auch hohe Lastwagen bekämen bei der geringen Durchfahrtshöhe Probleme. "Es gibt wohl nicht viele Tankstellen aus dieser Zeit, die noch in Betrieb sind", sagt Wahr. "Der Umbau hat aber auch echt Spaß gemacht."