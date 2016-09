Nagold Tageselternverein stellt sich personell neu auf

Albrecht bedankt sich in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich bei Elfriede Stephan: "Was Frau Stephan in den Aufbau des Arbeitszweiges geleistet hat, kann nicht hoch genug geschätzt werden. Sie hat für die Kindertagespflege im Landkreis entscheidende Verdienste errungen. Und sie wird als leitende Begleiterin für diese Arbeit in der Kreisdiakonie weiter erhalten bleiben."

Seit 2010 ist der Evangelische Tageselternverein im Landkreis dazu da, engagierte Tageseltern für familiäre und wertgebundene Erziehung, für Bildung und für flexible Betreuung von Kindern zu gewinnen und in Kooperation mit dem Fachdienst des Landratsamts zu schulen.

Dies geschieht durch die Möglichkeit, praxisbegleitend Tageseltern im Anschluss an die Pflegeerlaubnis durch das Landratsamt in 130 Unterrichtseinheiten zur "qualifizierten Tagespflegeperson" mit Zertifizierung weiter zu bilden. Gleichzeitig vertritt der "TEV" die Belange der Tageseltern auf kommunaler, Kreis- und Landesebene und informiert über landesweite Entwicklungen und Gesetzesänderungen. Er bietet im Landkreis die ideale Vernetzung von und für Tageseltern. Und er berät Tageseltern sowie Betreuungssuchende bei Anfragen, Problemen und Konflikten.