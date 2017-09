Nagold Tag der offenen Tür zum Jubiläum

Eröffnet wurde die Jubiläumsveranstaltung mit einem Festakt und einigen Grußworten. Martin Loydl, kaufmännischer Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest, legte den Fokus auf die Mitarbeiter: "Die Geschichte eines Krankenhauses ist vor allem mit den Menschen verbunden, die darin über all die Jahre dafür gesorgt haben, dass wir unsere Mission erfüllen können: nämlich für die Bürger in Not und gesundheitlichen Ausnahmesituationen 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, da zu sein." Das Nagolder Krankenhaus, so Loydl, sei seit seiner Eröffnung im Oktober 1977 ein "Garant für eine medizinische Versorgung der gesamten Region auf hohem Niveau."