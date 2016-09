Nagold Tag der Begegnung: Gemeinsam wollen sie etwas bewegen

Als Schirmherr der Veranstaltung wurde Oberbürgermeister Jürgen Großmann gewonnen, der den "Tag der Begegnung" am Sonntag um 11 Uhr auf der Bühne am Vorstadtplatz offiziell eröffnen wird. "Dieser Tag wird ein Licht auf die Akteure werfen, die sich um Menschen mit Handicap in der Stadt und der Region kümmern", ist der Rathauschef überzeugt.

Zudem sieht er eine Chance, die Anliegen von Behinderten einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei dieser Gelegenheit lässt der OB aber auch nicht den Schub unerwähnt, den die ASM durch ihr neues Domizil erhalten hat. Für diese prächtige Entwicklung dankt er vor allem Kurt Brei, "der sich seit vielen Jahre mit Herzblut für die Selbsthilfegruppe engagiert".

Insgesamt werden sich am Sonntag 30 Gruppen am "Tag der Begegnung" beteiligen, die zwischen Vorstadtplatz und Unterem Markt über ihre Arbeit und Anliegen informieren. "Da ist die ganze Bandbreite der Selbsthilfegruppen vertreten", erklärt Kurt Brei. Mit von der Partie sind daneben unter anderem die Agentur für Arbeit, soziale Verbände aus der Region und Firmen, die ihr Angebot an Hilfsmitteln für behinderte Menschen vorstellen.

Sehen lassen kann sich das Bühnenprogramm auf dem Vorstadtplatz. So wird der Fanfarenzug Aach die offizielle Eröffnung umrahmen, während der Bürgerverein "Füreinander – Miteinander" aus dem Landkreis Freudenstadt mit seiner 60-köpfigen Tanzgruppe erwartet wird. Mit von der Partie ist ebenso die Sängerin Tamara Lutz – und auf große sowie kleine Märchenfreunde wartet ein weiterer Höhepunkt.

Um 15 führt "das chameleon Theaterwelten" beim Brunnen beim Unteren Markt das Märchen "Die Bremer Stadtmusikanten" auf. Daneben stehen Kutschfahrten durch den Stadtpark Kleb oder Kinderschminken auf dem Programm.

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung findet am Sonntag ab 9.30 Uhr in der Nagolder Stadtkirche ein Gottesdienst mit Beteiligung der ASM, der Lebens-hilfe und der Gemeinnützigen Werkstätten statt.