Nagold. Am Samstag, 24. Juni, wird Ingo Bredenbach, Kantor der Stiftskirche Tübingen und Orgelprofessor an der Hochschule für Kirchenmusik Tübingen, deren Rektor er von 1998 bis 2009 war, Einblicke in die Komponierstube Bachs geben, speziell zu den Themenbereichen "Bach und die norddeutsche Orgelmusik" sowie "Bach und Italien". Dazu werden weitere Einblicke zu seiner Unterrichtsmethode und seinem eigenen kompositorischen Denken geboten – anhand seiner "Inventionen und Sinfonien" und der "Kunst der Fuge". Der Studientag findet von 10 bis 16 Uhr im Zellerstift in der Lange Straße 17 statt. Information und Anmeldung über die VHS-Geschäftsstelle, Bahnhofstraße 41, Nagold, Telefon 07452/93 15-0 oder per E-Mail an info@vhs-nagold.de.