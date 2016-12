Nagold Stimmige Atmosphäre beim Weihnachtsmarkt

Auf der sogenannten "Großen Runde" durch die Markt-, Turm- und Hirschstraße war die Zahl der Weihnachtsmarktstände auf 82 angewachsen. Sie sorgten für das passende Flair – und weihnachtliche Klänge allerorten taten ihr Übriges. Der Oberbürgermeister wusste, dass man nicht alle Interessenten bei der Standvergabe berücksichtigen konnte. Für ihn war vor allem die Ausgewogenheit der Marktbeschicker wichtig – und Großmann betonte: "Das Ambiente stimmt."

Wetter kalt genug für Glühwein

"Wir sind mit den Besucherzahlen sehr zufrieden", erklärte Organisatorin Theresa Brutscher gestern mit Blick auf die gute Resonanz. Doch hatten die Macher jetzt auch weitgehend Glück mit dem fast schon perfekten Weihnachtsmarkt-Wetter: Zwar regnete es am Freitagabend, aber am Samstag und Sonntag blieb es trocken – und gleichzeitig war es kalt genug, um zum Glühweintrinken einzuladen. Vor allem bei Einbruch der Dunkelheit herrschte an den Ständen Hochbetrieb und der Glühweinabsatz stieg bei winterlichen Temperaturen merklich an.