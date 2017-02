Nagold Stilechte Kultnacht im Glitzerkostüm

Nagold. ABBA mögen seit über 30 Jahren nicht mehr auftreten, doch ihre Musik und ihr Kleidungsstil haben bis heute überdauert. Das wurde spätestens klar, als sich vergangenen Samstag zahlreiche Fans der schwedischen Popband in der Seminarturnhalle versammelten. Vollkommen ausverkauft war das Konzert der Tributeband, zu dem nicht wenige stilecht im bunten und glitzernden 70er-Jahre-Kostüm erschienen. Die Stimmung in der proppenvollen Halle war vom ersten Moment an ausgelassen, noch ehe die Band die Bühne betrat.

Alsbald begann das Publikum nahezu geschlossen die zeitlosen Kulthits mitzusingen, während "Absolutely ABBA" eine absolut professionelle Show im ABBA-Stil boten.

