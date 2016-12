Nagold Stationäres Hospiz: Unterstützung aus der Rücklage

Nagold. Im Nördlichen Schwarzwald gibt es bislang kein stationäres Hospiz, in dem Sterbende Heimat und Hilfe in dieser letzten Phase ihres Lebens finden können. Der Bau eines stationären Hospizes in Nagold ist beschlossene Sache. Mit der St. Elisabeth-Stiftung ist schon ein Träger gefunden. Der Verein "Stationäres Hospiz in Nagold" kämpft schon seit einiger Zeit mit großem Engagement für den Bau des Hauses.