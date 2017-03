Nagold Stationäres Hospiz auf der Zielgeraden

Startschuss für alle Bauaktivitäten wird die sogenannte Profanierung der Kirche St. Michael sein – ein liturgischer Vorgang, mit dem die Weihe des Gebäudes als Kirchenbau formal aufgehoben wird. Diese ist jetzt fix für Sonntag, 24. September, ab 11 Uhr terminiert. Unmittelbar danach sollen dann auch bereits die Abrissarbeiten von St. Michael beginnen, die voraussichtlich bis Jahresende abgeschlossen sein werden.

Keine Änderung des Bebauungsplans nötig

Noch in der jetzt laufenden Woche werden auch die zwischen Hospiz-Verein und der St. Elisabeth-Stiftung als Bau- und Betriebsträger abgestimmten Baupläne final der zuständigen Heimaufsicht des Landkreises Calw zur Genehmigung vorgelegt, anschließend gehe es an die Feinplanung mit dem beauftragten Architektur-Büro Stikel aus Nagold. Dazu passte die "gute Nachricht", die Oberbürgermeister Jürgen Großmann für sein Grußwort in die Hauptversammlung des Hospiz-Vereins mitgebracht hatte: Seine Verwaltung habe bereits vorab geprüft, dass für den Hospiz-Neubau keine Änderung des bestehenden Bebauungsplan benötigt werde – was erheblich Zeit spare. Allerdings sei das noch keine Baugenehmigung, für die der OB aber nach Einreichen der finalen Baupläne eine zügige Bearbeitung zusagte.

Eigentlicher Baubeginn fürs Stationäre Hospiz solle dann, so Hospiz-Vereins-Vorsitzende Barbara Fischer in ihrem Ausblick, je nach Witterung Anfang 2018 sein. Man rechne mit einer rund einjährigen Bauzeit, den Einzug wolle man also Anfang 2019 feiern. Bis dahin allerdings werde man noch weiter massiv die Werbe- und Spendentrommel rühren, schließlich gelte es auch weiterhin, den später fix kalkulierten jährlichen "Abmangel" (= Defizit in den Betriebskosten) von geschätzten 150 000 Euro irgendwie aufzubringen. Auch hier wusste OB Großmann der Versammlung von Bemerkenswertem zu berichten: so sei es in einer Debatte des Kreistags in Böblingen zu einem Antrag aus den Reihen der Kreisräte gekommen, den dort von der Landkreis-Verwaltung vorgeschlagenen Förderbetrag für das Nagolder Hospiz doch wegen der Wichtigkeit des Projektes für die Region "kurzerhand zu verdoppeln". Zwar stehe die finale Entscheidung darüber noch aus, aber der Vorgang zeige, wie sehr die Werbe-Arbeit des Hospiz-Vereins überall Früchte trage.

Wahlen bringen einige Neubesetzungen

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen des Hospiz-Vereins gab es einige Neubesetzungen: die bisherige zweite Vorsitzende Perdita Toll sowie Beisitzerin Marlies Katz schieden beide aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand aus. Zur neuen zweiten Vorsitzende wurde Bärbel Reichert-Fehrenbach gewählt, die bisher bereits als Beisitzerin im Vorstand aktiv war. Für sie und Marlies Katz wurden neu als Beisitzer in den Vorstand gewählt: der ehemalige Chefarzt der Neurologie der Kreisklinik in Calw, Hermann Wulzinger, und Claus Unger, Rechtsanwalt aus Freudenstadt und ehemaliges Gründungsmitglied des dortigen Hospiz-Vereins. In ihren Ämter bestätigt wurden: Barbara Fischer als erste Vorsitzende, Anja Schimanski als Schatzmeisterin, Mechthild Roos als Schriftführerin sowie Annett Ebel, Monika Wehrstein und Wolfgang Schlecht als weitere Beisitzer. Alle Wahlen erfolgten einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen, die Amtszeit beträgt drei Jahre.