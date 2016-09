Nagold Startschuss für Umbau der Kliniken

Nagold. Jetzt geht es in die konkrete Investitionsphase – also ans "Geldausgeben". Rund 40 Millionen Euro sollen dafür bis zum Jahr 2020 allein in Nagold investiert werden, noch einmal annähernd dieselbe Summe dann später auch in Calw mit dem dortigen kompletten Klinik-Neubau.

Für den Kreis ist es ein finanzieller Kraftakt

"Das bedeutet für den Kreis Calw einen echten finanziellen Kraftakt", sagte Landrat Helmut Riegger als formeller Auftraggeber und Bauherr der Kreiskliniken. Vor allem, weil anders als in Calw, wo der Kreis mit einer finanziellen Förderung durch das Land in Höhe von 40 bis 50 Prozent der gesamten Investitionssumme rechnen kann, in Nagold wohl nur mit einer deutlich reduzierten Förderung kalkuliert werden müsste.