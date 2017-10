Nagold Starker Rückraum steigert die Erwartungen für die Saison

VfL Nagold – SG Leonberg/Eltingen II 34:22 (18:9). Mit einem deutlichen Kantersieg fegte der VfL Nagold die zweite Garnitur der SG Leonberg/Eltingen aus der Bächlenhalle. "Das war ein wichtiger Schritt nach vorne", erklärte VfL-Trainer Simon Movila. Und so ist er auch überzeugt, dass in dieser personellen Besetzung in der Bezirksklasse noch einiges möglich ist, denn vor allem der starke Nagolder Rückraum ist ein Pfund, mit dem der VfL Nagold wuchern kann.

Zufrieden zeigte sich Movila aber auch mit der souveränen Defensive, die im ersten Durchgang nur neun Gegentore zuließ. "Die Abwehr hat sehr gut funktioniert und der Sieg war nie in Gefahr", lautete sein positives Fazit nach 60 Minuten.

Von Anfang an zeigten die Nagolder, dass sie an diesem Abend Herr im eigenen Haus sind – auch wenn das 1:0 durch Alexander Sehl erst in der vierten Minute fiel. Der siebenfache Torschütze Thorsten Hafner (13.) traf zum 7:4, doch dann kamen die Gäste noch einmal auf 10:9 (22.) heran.