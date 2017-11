Nagold Standortsuche steht oben auf der Agenda

"Mit dem Weiterbildungsprogramm wollen wir vor allem die jungen Menschen im Landkreis Calw ansprechen und ihnen ein attraktives akademisches Angebot außerhalb der Ballungszentren wie Stuttgart und Karlsruhe bieten", erklärte Helmut Riegger, Landrat des Kreises Calw, am Rande der Beiratsgründung in Nagold. "Dazu haben wir mit der Hochschule einen hervorragenden Partner an unserer Seite."

"Die Gründung des Beirats ist der nächste konsequente Schritt, um das Programm weiterzuführen", ergänzt Professor Ulrich Jautz, Rektor der Hochschule Pforzheim. "Wir wollen so auch die Mitwirkung der Unternehmen als besonderes Merkmal unserer Weiterbildungsangebote institutionell verfestigen."

Ziel des Beirats ist, das Weiterbildungsprogramm "Innovationsmanagement" der Hochschule Pforzheim als festen Bestandteil der Bildungslandschaft in Nagold zu etablieren. Dafür werden gemeinsam mit den Unternehmen neue Programme entwickelt, die auf deren Bedarf angepasst sind. "Das Programm ist super, der modulare Aufbau macht es sehr flexibel und die Themen sind aktuell und auf den Arbeitsalltag anwendbar", so Christian Nitsch von der Firma Boysen. Er war eingeladen, um den Anwesenden die Sicht aus dem Teilnehmerkreis zu schildern.