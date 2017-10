Nagold. Die Stadtverwaltung ist am Brückentag Montag, 30. Oktober, geschlossen. Die üblichen Notrufnummern sind erreichbar: Baubetriebshof unter Telefon 07452/681-270, Parkhäuser unter Telefon 07452/681-270, Wasser unter Telefon 07452/681-273, Forstrevier Nagold-Ost unter Telefon 0171/7 72 84 81, Forstrevier Nagold-West unter Telefon 0170/7 62 00 97, Friedhofsverwaltung unter Telefon 07452/681-270, Standesamt unter Telefon 07452/681-241. Die Tourist-Information im Rathaus ist trotz des Schließtages wie üblich am Samstag, Sonntag und am Feiertag wie folgt geöffnet: Samstag von 9 bis 16 Uhr, Sonntag und am Feiertag von 11 bis 16 Uhr. Ab 1. November (Allerheiligen) gelten die Winteröffnungszeiten: Samstags von 9 bis 15 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 15 Uhr.