Nagold Staatssekretär gratuliert GPI-Service-Center

Fuchtel freute sich, dass ein "so hochkarätiges Unternehmen" hier in der Region zu Hause sei. Er selbst sei mit dem Firmenchef ständig im Gespräch – auch im Vorfeld der jetzt beschlossenen Änderung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes, mit dem die betriebliche Altersvorsorge (BAV) zukünftig noch deutlich höher gefördert werde. "Ich wäre schlecht beraten, wenn ich als Abgeordneter diese Kompetenz nicht nützen würde", sagte Fuchtel. Die betriebliche Altersvorsorge, auf die GPI spezialisiert ist, sei ein äußerst wichtiges Thema. Die Firmen müssten sich stärker dafür interessieren, und GPI sei ein "Spezialist für genau diese Fragen".

Unternehmen beschäftigt 30 Mitarbeiter

Bei GPI werde mit hohem Sachverstand gearbeitet. Das Unternehmen beschäftigt 30 Mitarbeiter, wenig im Vergleich zu den Riesen in der Versicherungsbranche. "Im Vergleich zu den Großen sind wir eine Pommesbude", sagt Pamboukis, der die Firma nach einer klassischen Ausbildung im Versicherungswesen 1988 gründete und seither durchgehend mit dem Thema BAV beschäftigt sei. Er ging darauf ein, warum sein Unternehmen in diesem Jahr als einziges aus dieser Branche ausgezeichnet wurde. Besonders innovativ hätte die Jury gefunden, dass GPI alles aus einer Hand anbietet. Neben der Beratung zu den Produkten ("Es gibt zigtausende Anbieter") und den arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen bietet die Firma auch ein maßgeschneidertes Marketingkonzept für jedes Unternehmen. "Das ist wohl einzigartig", wundert sich Pamboukis etwas, da dieser Service für ihn von Anfang an unabdingbar war. Aber das sei offensichtlich am Markt noch nicht so und habe der Jury, in der die "Eliten aus Politik und Wirtschaft" sitzen, wie er es ausdrückt, imponiert.