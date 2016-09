Nagold St. Michael feiert Geburtstag

Nagold. Vor 50 Jahren öffnete St. Michael in der Rosenstraße als erster katholischer Kindergarten in Nagold erstmals seine Türen. Das Gebäude war gerade neu gebaut worden, schon damals unter Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus. Edith Selbach erinnert sich noch gut an diese Zeit. Die Kindergärtnerin übernahm mit der Eröffnung 1966 die Leitung der Einrichtung – im Alter von gerade einmal 19 Jahren.

Betreuung von fast 90 Kindern in der Anfangszeit

Der Bedarf an Kindergärten sei damals groß gewesen, erklärte sie. Fast 90 Kinder seien in der Anfangszeit in St. Michael betreut worden, von ihr und Kindergärtnerin Maria Schwarz (damals Grieser). Nach 44 Jahren als Kindergartenleiterin verabschiedete sich Selbach in den verdienten Ruhestand. Nun kehrte sie nach St. Michael zurück, um gemeinsam mit dem Kindergartenteam, den Kindern und den Familien den 50. Geburtstag der Einrichtung zu feiern.