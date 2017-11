Nagold Spurensuche führt auch in die Innenstadt

Auch in diesem Jahr hat die evangelische Kirchengemeinde Nagold die Kinderbibeltage im Lemberggemeindehaus organisiert. Schüler der 1. bis 7. Klasse konnten sich für das Ferienprogramm anmelden, das noch bis Sonntag, 5. November geht. Religionslehrerin Esther Betz-Börries leitet die Kinderbibeltage, die sie als "ein Ferienprogramm mit biblischem Hintergrund" umschreibt.

Zum Einstieg in den ersten Tag haben die Schüler gemeinsam musiziert und gesungen – so beginnt jeder Kinderbibeltag. Die Texte der Lieder haben einen kirchlichen Hintergrund, sind aber jung formuliert. Um "Jesus und seine Barmherzigkeit" zu thematisieren, führten ehrenamtlich helfende Jugendliche ein kurzes Theaterstück vor. Jesus greift in diesem Stück einer armen Frau finanziell unter die Arme und freundet sich mit dem eher unbeliebten Zollbeamten an. Die etwa 70 teilnehmenden Kinder wurden, je nach Klassenstufe, in kleinere Gruppen unterteilt. Neben dem ein oder anderen Kennenlernspiel wurden das Theaterstück und deren Botschaft besprochen.

Jule Braun hat schon öfters an den Kinderbibeltagen teilgenommen und ist begeistert. "Besonders gefallen mir die Spiele", erzählt die Achtjährige. "Und die Kinderstadt!". Dieses Projekt ist eine Besonderheit der diesjährigen Kinderbibeltage.