Nagold Spaß soll im Vordergrund stehen

Gesucht werden nun also Staffeln mit vier bis sechs Läufern. Dabei ist es egal, ob es reine Männer- oder Frauen-Staffeln sind, Mixed-Staffeln, Firmen-, Schul- oder Vereinsmannschaften –­ alle mit einem Mindestalter von 14 Jahren sind willkommen.

Um 21 Uhr soll an dem Freitagabend der Startschuss am Longwy-Platz durch Oberbürgermeister Jürgen Großmann fallen, danach machen sich die Staffeln daran, bis 22.30 Uhr so viele der rund 1,1 Kilometer langen Runden zurückzulegen wie möglich. Welcher Läufer dabei wie viele Runden läuft, ist egal. Wichtig ist aber, dass jeder Läufer mindestens zwei Runden absolviert und dass nach jeder Runde der Staffelstab an den nächsten Läufer weiter gegeben wird. Die Staffel mit den meisten gelaufenen Runden und – bei gleicher Rundenanzahl –­ der schnellsten Zeit ist der Sieger.

Bewirtung und Musik

Geplant sind die drei Kategorien Männer, Frauen und gemischte Teams und Hans-Dieter Wagler hofft, dass sich mindestens 20 Staffeln für das Rennen anmelden, die dann gemeinsam "in die Dämmerung laufen". Bei den Top-Leuten rechnet Wagler mit Rundenzeiten von etwa fünf Minuten, so dass durchaus ein Halbmarathon (zirka 21 Kilometer) zurück gelegt werden kann. Das sei aber gar nicht das Ziel. "Man soll das nicht bitterernst nehmen, es soll Spaß machen." Um das zu erreichen, wird für die Läufer, die gerade nicht auf der Strecke unterwegs sind, ein Fun-Bereich eingerichtet, in dem sie sich aufhalten und mit Getränken versorgen können. Im Bereich der Wechselzone soll es außerdem auch eine Bewirtung für die Zuschauer und Musik geben.

Die Siegerehrung soll dann um 23 Uhr stattfinden. Die besten Teams aller Kategorien erhalten Pokale, zudem werden unter allen "Finishern" Geschenkgutscheine durch den Nagolder Werbering verlost.

Am späten Nachmittag soll es zusätzlich zum Mittsommerlauf auch ein Angebot für Kinder geben. Ab 17 Uhr sind spielerisch sportliche Angebote im Stadtpark Kleb geplant. Die Eltern und jeder, der etwas für seine Fitness tun möchte, kann sich in dieser Zeit über die Fitnessangebote des VfL Nagold informieren.