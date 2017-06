Nagold Sommermusik feiert Jubiläum

Ein Beispiel dafür: Das Meisterkonzert von Vadim Gluzman am Mittwoch, 16. August, ab 19 Uhr im Kubus Nagold. Gluzman, in Chicago ansässig, spielt als international bekannter Solist und Geiger die legendäre 1690er "ex-Leopold Auer Stradivari", eine der berühmtesten (und teuersten) Geigen der Welt. Der erfahrene Musikpädagoge kommt eigentlich wieder für einen seiner Sonder-Meisterkurse für Violine in den Nordschwarzwald (11. bis 17. August).

Aber wo er schon einmal da ist, wird er auch noch ein weiteres Event-Highlight mit seiner berühmten Geige bestreiten: Die Veranstaltung "Geheimnis der Stradivaris" findet am 15. August (ab 17 Uhr) in der "Alten Post" in Nagold statt. Gemeinsam mit dem Geigenbaumeister Marcel Richters aus Wien wird Stradivari-Virtuose Gluzman seine berühmte, ihm von der Chicagoer Stradivari-Society leihweise überlassene Geige in einem fast intimen Rahmen dem Publikum vorstellen.

Dabei werden auch handverlesene Nachwuchs-Instrumentalisten die Gelegenheit erhalten, erstmals selbst auf ausgesuchten "Edel-Geigen", die Geigenbauer Marcel Richters mitbringen wird, zu spielen – ein "absolut magischer Moment", wie Gluzman selbst von seinem eigenen "allerersten Mal" mit einer Stradivari berichtet. Zitat Gluzman: "Als ich zum ersten Mal diese Violine in den Händen hielt und die Noten von meinem Bogen erklangen, verstand ich, dass sich mein Leben verändert hatte." Ergänzt wird dieses Ausnahme-Event noch durch die Möglichkeit fürs Publikum, gemeinsam mit den Künstlern an einem Gourmet-Essen von Sterne-Koch Stefan Beiter in der Alten Post Nagold teilzunehmen.

Jubiläumskonzert ist weiteres Highlight

Ein weiteres konzertantes Highlight für das Publikum ist das diesjährige Jubiläumskonzert der Sommermusik am 5. August um 20 Uhr, ebenfalls im Nagolder Kubus. Ehemalige Teilnehmer der Sommermusik werden dann zeigen, was aus ihrer Teilnahme bei diesem Nachwuchs-Festival vor vielen Jahren heute geworden ist.

Dabei sein werden Christina-Maria Höller (Violine), Demetre Gamsachurdia (Klavier und Komposition), Yumino Weber (Violoncello), Maria und Matthias Well (Violoncello und Violine), Marcia Ten (Violine) und Elisavetha Tyun (Violine). Sie alle haben nach Teilnahme an Meisterkursen der Sommermusik im Oberen Nagold eine künstlerische Karriere eingeschlagen und sind heute erfolgreiche Musiker mit Engagements in großen, internationalen Orchestern.