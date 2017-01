Nagold Solisten brillieren an zwei Abenden

Bogen von Bach bis Mendelssohn gespannt

Im OJE treffen sich seit mehr als zehn Jahren Musiker aus dem ganzen Nordschwarzwald zu zwei Konzerten in der Weihnachtszeit. In der Pfrondorfer Nikolauskirche sowie in der Nagolder Remigiuskirche kamen 14 Sänger und fünf Instrumentalisten unter Leitung von Johannes Kalmbach zusammen, um ein dreigliedriges, festlich-liturgisches und von klassischen Werken geprägtes Programm zum Besten zu geben.

So erklang die Adventszeit unter anderem mit "Nun komm, der Heiden Heiland" von Johann Sebastian Bach, während die Weihnacht einen Bogen von englischsprachigen Kompositionen wie "God rest you, merry gentlemen" zu dem lateinischen "Salve puerule" aus Marc Antoine Charpentiers "In nativitatem Domini canticum" schlug.