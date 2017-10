Nagold So katholisch feiern Genusspietisten

Für die geistige Kost sorgte derweil der Protagonist des Abends: Gebhard Fürst, seit 17 Jahren Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Der 68-Jährige hielt sich in seiner knapp 45-minütigen Weinrede streng an sein Manuskript, aber diese für ihn neue Rolle, nicht auf der Kanzel, sondern am Weinfass zu stehen, genoss er sichtlich. Mal das Rednerpult umklammernd, dann wieder locker auf dem Ellenbogen aufgestützt, aber immer mit einer verschmitzten Art und knitzem schwäbischen Humor. Sein Auftritt war eine önologische Exegese, eine Deutung der Heiligen Schrift in Bezug auf den Wein. Das passende PsalmThema: "Der Wein erfreut des Menschen Herz."

Für Fürst eine ideale Gelegenheit, im Lutherjahr die Toleranz und Offenheit der benachbarten evangelischen Christen zu preisen – auch, weil sein Auftritt sogar ins offizielle Nagolder Programm zum Reformationsgedenken aufgenommen worden war.

Seine Exkursion war gespickt mit Fakten. Kaum ein Wort komme in der Bibel so häufig vor wie der Wein. Selbst Homers Ilias und Odyssee könne da nicht mithalten. "Der Wein und die Bibel", sagte Fürst unter dem Beifall eines dankbaren Auditoriums, "das passt sehr gut zusammen." Und wenn er in diesem Zusammenhang noch Luther zitierte, war ihm Applaus abermals gewiss: "Bier ist Menschenwerk, Wein aber ist von Gott." Der Bischof fand hinreichend Bezüge im Neuen und Alten Testament, von Noahs rauschhafter Verfehlung bis hin zur Hochzeit zu Kana, als Jesus Wasser in 5000 Liter Wein verwandelte. Wobei sich Fürst ganz schwäbisch gab: "Hätt’ des sei müssa, so viel?"

Zu guter Letzt lüftete der Ordinarius auch noch ein Geheimnis an diesem Abend, nämlich wie es sich denn bei den Katholiken mit dem Messwein verhält. Einst gab es nämlich strenge Regeln, was der Seelenhirte im Gottesdienst aus dem güldenen Kelch zu trinken pflegte. Nach der neuesten Ordnung seien die Pfarrer indes in der Auswahl frei. Hauptsache die Qualität des Rebensaftes sei "der Heiligkeit des Sakraments angemessen". Noch ein Lob für das gute christliche Miteinander in Nagold, was nachgerade im Bau des Hospizes auf dem Areal des katholischen Gemeindezentrums im Kernen zum Ausdruck komme, gipfelte die Weinrede in einem Klassiker des Rottenburger Mundartdichters Sebastian Blau – im Gebet an den Brückenheiligen Sankt Nepomuk mit der Pointe, die der halbe Saal mitsang: "ond evangelisch send se ao".

Oberbürgermeister Jürgen Großmann, der den Gast ins Goldene Buch der Stadt eintragen ließ, würdigte Fürsts zelebrierte Kulturgeschichte des Weins und befand: "Jetzt wissen Sie, warum wir in Nagold Genusspietisten sein dürfen." Für Fürst selbst war es nach eigenen Worten "ein ganz unvergesslicher Abend. Vergelt’s Gott!".

Der evangelische Dekan Ralf Albrecht, wie sein katholischer Kollege Holger Winterholer und der in den 90-ern in Nagold tätige heutige für die Ökumene zuständige Domkapitular Heinz Detlef Stäps unter den Gästen, brachte es im kleinen Kreis auf den Punkt: "Nagold war heute Abend erfolgreich unverkrampft katholisch."