Nagold Siegrid Plaschke übernimmt beim Nagolder Cityverein

Für Klaus Drissner (59) kam es einer Zäsur gleich. 27 Jahre war der Nagolder Modehausinhaber und CDU-Stadtrat ehrenamtlich in verschiedenen Gremien aktiv. Er gehörte, wie Siegrid Plaschke (61), seine an diesem Abend gekürte Nachfolgerin es nannte, gemeinsam mit Helmut Raaf und Rose Finkenbeiner zu dem "Triumvirat", das die Geschicke des Nagolder Handels über Jahrzehnte maßgeblich geprägt hatte. Drissner war zweiter Vorsitzender des Gewerbevereins, führte viele Jahre selbst den Werbering und trat vor zwei Jahren nach Raafs Abgang den Vorsitz des Cityvereins an, der – paritätisch von Stadt und Handel finanziert – in Nagold Regie beim innerstädtischen Veranstaltungsreigen führt und gleichzeitig Stadtmarketing betreibt.

Auch wenn er nun, nach zwei Jahren, das Amt des Vorsitzenden wieder abgebe, betonte Drissner: "Nagold ist, war und bleibt meine Herzensangelegenheit." Seinen Abschied verband er mit einem Wunsch: Eine Ideenwerkstatt mit kreativen Köpfen soll seiner Meinung Nagolds realen und virtuellen Stadtauftritt voranbringen. Ein Vorschlag, der beim OB gleich auf positive Resonanz stieß: "Keine schlechte Idee." Man brauche, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, "Mut, Neues zu entwickeln und Risiko zu wagen", sagte der OB. Mit Blick auf die "junge Truppe" in den Reihen des Vereins sprach das Stadtoberhaupt vom "Nagolder Erfolgsmodell", weil es gelinge, in den entscheidenden Gremien den Generationswechsel zu vollziehen. Ein nahtloser Übergang sei auch beim Wechsel des Citymanagers gelungen: Anna Bierig, seit einem Jahr im Amt, habe mit vielen neuen Ideen ein "starkes Jahr" hingelegt: "Wir sind froh, dass wir Sie haben."

Drissners Nachfolgerin Siegrid Plaschke, die erst vor wenigen Wochen das Amt als Werberingsvorsitzende abgab, um den Rücken frei zu haben für die neue Aufgabe, stellte sich – trotz fiebriger Grippe – am Abend zur Wahl. Sie sieht den Werbering als Ideenschmiede und den Cityverein fürs operative Geschäft, aber "mit dem Fokus auf die Realisierbarkeit". Zwei Jahre will sie das Amt als Vorsitzende bekleiden, um dann Platz zu machen für die nächste Generation. "Das ist genau die richtige Aufgabe für Dich", meinte Gewerbevereinschef Ralf Benz und sagte dem ganzen Team seine Unterstützung zu.