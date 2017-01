Nagold Sie trinken sich am Wochenende den Frust weg

Die Gesellschaft macht sich Sorgen. Durch den rapiden Anstieg des Alkoholkonsums in den letzten Jahren kommen einige Gefahren auf uns zu. Nicht umsonst ist der Alkohol für Minderjährige verboten. Forscher fanden heraus, dass man mittlerweile viel leichter und billiger an Alkohol kommt als früher. Außerdem wurde festgestellt, dass Alkohol in den letzten Jahren billiger und die Tendenz zu mehr Taschengeld höher geworden ist.

Doch der Alkohol hat nicht nur negative Seiten. Zum Beispiel kann es manchmal recht schwierig sein, neue Leute kennenzulernen. Gerade für die Jugendlichen, die vielleicht Angst davor haben, ein Gespräch anzufangen oder von Grunde aus eher schüchtern sind, kann Alkohol eine große Hilfe sein. Es ist auch nicht so, als würde jeder Jugendliche unbewusst Tonnen von Alkohol in sich hineinschütten. Die meisten trinken noch mit Verstand und unter Kontrolle und wollen nur ihr Wochenende genießen.

Ich denke jedoch, dass den meisten Jugendlichen nicht einmal bewusst ist, welche Auswirkungen der Alkoholkonsum auf ihre Gesundheit hat. Der Alkoholkonsum der Minderjährigen birgt das Risiko, dass, je früher sie mit dem Trinken anfangen, sie sich an den Alkohol gewöhnen, abhängig werden oder ihn unkontrolliert zu sich nehmen.

Man sollte den minderjährigen oder jungen Erwachsenen zu verstehen geben, dass sie mit Alkohol keineswegs leichtfertig und unkontrolliert umgehen sollten. Die Autorin ist Schülerin der Klasse 9a des OHG Nagold