Nagold Sie sind für die Zukunft gewappnet

Den besten Notendurchschnitt – eine glatte Eins – schafften in diesem Jahr gleich drei Schüler: Niklas Reinhardt, Fabian Wüst und Bill Hu. Alle drei wurden von der Schule für eine Förderung durch die Studienstiftung des Deutschen Volkes vorgeschlagen.

Den Scheffelpreis für die beste Leistung im Fach Deutsch, den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft sowie den Preis der deutschen Mathematikervereinigung nahm ebenfalls Niklas Reinhardt mit nach Hause. Bill Hu durfte sich außerdem über den Ferry-Porsche-Preis für seine Leistungen in Mathe und Physik freuen. Zusammen mit Philipp Lutz, Louis Teufel und Fabian Wüst erhielt er eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Wüst bekam zudem den Schulpreis der Stadt Nagold für den besten Schnitt in den Fächern Geschichte, Gemeinschaftskunde und Geografie.

Karl-von-Frisch-Preis geht an Yannis Stahl

Yannis Stahl erhielt einen Preis, der nicht jedes Jahr an allen Gymnasien ausgegeben wird und daher etwas "wirklich Besonderes" ist, so Kinkelin: den Karl-von-Frisch-Preis für sehr gute Leistungen im Fach Biologie.

Den Dr. Brosius-Preis als Jahrgangsbeste im Fach Französisch erhielten Anna-Maria Brym und Charline Burgun. Katja Wack, Lea Schumacher und Florian Bürger wurden von der Stiftung Humanismus heute für ihre Leistungen im Fach Latein ausgezeichnet. Erstere erhielt außerdem den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker.

Einen Preis für sehr gute Leistungen im Fach Englisch bekam Timothy Whitlock, Lea Geigle war im Fach Spanisch sehr gut. Die Alfred-Maul-Gedächtnismedaille für sportliche Leistungen nahmen Fabian Sternad und Denise Walz entgegen. Lea Wolf bekam den OHG-Preis für ihre Leistungen in Bildende Kunst, Anna-Maria Brym tat sich besonders in Musik hervor. Den Paul-Schempp-Preis für hervorragende Leistungen im Fach evangelische Religion überreichte Dekan Ralf Albrecht an Nathalie Huß.

Anna Graf erhielt einen Preis für ihre Leistungen in Geschichte. Niklas Weiland nahm den Südwestmetall-Schulpreis Ökonomie für herausragende Leistungen im Neigungsfach Wirtschaft mit nach Hause. Corinna Geißler erhielt ein Online-Stipendium für e-fellows.net. Fabian Sternad und Fabian Wüst wurden vom Förderverein für ausgezeichnete schulische Leistungen sowie Engagement im Schülerrat und als Mitglied der Schülerkonferenz ausgezeichnet.