Nagold Sie setzen weiter auf Professionalität

Nagold. Michael Ade präsentierte eine detaillierte Statistik der Tagesgruppe und der sozialen Gruppenarbeit. Nur eine Frage zu beantworten fiel ihm schwer: Was ist aus den Kindern geworden, die in der Obhut des Nagolder Kinderschutzbundes waren? Zurzeit gebe es kein Instrument, welches diese Entwicklung erfasse. Von manchen höre er später noch einmal, die einen haben gerade ihre Ausbildung abgeschlossen, die anderen sind auf Hafturlaub. So unterschiedlich kann das Leben der Jungen und Mädchen weitergehen.

"Die Zeit, die sie bei uns sind, wollen wir ihnen eine gute Zeit bieten", so Ade. Eine enorm schwierige Arbeit, wie Ulrich Mansfeld zustimmte. Schließlich nehme das Umfeld der Kinder weiterhin negativen Einfluss auf sie. Dafür seien besonders bei Neuzugängen schnell Fortschritte zu sehen, wie Ade berichtete. "Die Komplexität der Problematiken wird immer größer", warf Vorsitzende Ursula Krauter-Benz ein. "Dem haben wir nur Professionalität entgegenzusetzen", betonte sie die Wichtigkeit von Fachpersonal und Fortbildungen.

Regelmäßige Fortbildungen besuchen die Mitarbeiter unter anderem für das Siegel der Initiative "Kein Raum für Missbrauch" des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, welches der Kinderschutzbund letztes Jahr erhielt. "Wir entwickeln Schutzkonzepte und sind Anlaufstelle bei Fragen", erklärte Michael Ade die Bedeutung.