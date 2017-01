Nagold Sie machen die Pflege menschlicher

"Wir wollen mit der Diakoniestation in Nagold gemeinsam Akzente in der Öffentlichkeit setzen", betont Walter Großmann. Vor der Neugründung 2016 bestand diese Zusammenarbeit nicht. "Bisher hat sich die Zusammenarbeit auf die Mitgliedsbeiträge reduziert. Dieses Verhältnis wollen wir aufbrechen mit öffentlichen Veranstaltungen, die wir gemeinsam organisieren", sagt Großmann. "Wir denken da an Vorträge zu Pflegethemen oder Gesetzesänderungen." Die Auftaktveranstaltung wird ein Konzert mit dem Musiker und Pfarrer Heiko Bräuning sein. Die Organisatoren verlangen keinen Eintritt, bitten jeweils aber um eine Spende.

Großmann kann dabei auf die Unterstützung von Klaus Schmid, dem Geschäftsführer der Diakoniestation in Nagold zählen. Gemeinschaftlich möchten sie erreichen, dass die Mitarbeiter der Diakonie auch in Zukunft Zeit haben, sich ihren Patienten zu widmen.

Schmid weiß aus seiner Arbeitserfahrung: "Es gibt ältere Leute, die keine Angehörigen mehr haben. Da sind wir von der Diakonie die Einzigen, die einmal in der Woche reinkommen." In so einer Situation brauchten viele Patienten vor allem jemanden, der sich menschlich um sie kümmere. "Gerade, wenn es in die Sterbephase geht, ist viel Aufmerksamkeit gefragt", erklärt Schmid.

Die Angehörigen und Patienten wissen das Engagement der Mitarbeiter zu schätzen. Schmid liest aus Postkarten und Briefen vor, die er zu Weihnachten bekommen hat: "Vielen Dank für Euren Dienst und den guten Umgang mit meiner Mutter", "danke für die aufopfernde Tätigkeit", "für euern Einsatz" – nur wenige Beispiele, die verdeutlichen sollen, wie hoch Angehörige den Dienst an ihren Eltern und Großeltern einschätzen.

Die Neugründung des Fördervereins soll dafür sorgen, dass dies auch in Zukunft so bleibt.